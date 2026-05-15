Cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional

Toate unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial. Școlile au la dispoziție cel mult 60 de zile din data de 8 mai pentru a elabora procedura. Astfel, termenul pentru școli este data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unită­ții de învățământ.

Portofoliul profesional al cadrului didactic reprezintă „totalitatea documentelor referitoare la activitatea profesională, didactică și de învățare pe tot parcursul vieții, respectiv colecția de documente de studii și documente specifice, dovezi ale pregătirii profesionale, ale activității didactice, educative și de management al clasei, precum și ale elaborării materialelor didactice, resurselor educaționale deschise, care atestă competențele profesionale și evoluția profesională a cadrului didactic, în conformitate cu profilul de competențe profesionale și standardele profesionale.”

Metodologia introduce și noțiunea de „e-portofoliu”, adică varianta digitală a documentelor, care poate fi stocată „în platforma digitală indicată de unitatea de învățământ, în «cloud» sau pe un dispozitiv fizic de stocare”.

Portofoliul profesional va fi evaluat sau valorificat în mai multe situații:

• la definitivat și la examenul de licențiere în cariera didactică,

• la obținerea gradului didactic II și a gradului didactic I,

• la evaluarea anuală a profesorilor,

• în etapele de mobilitate,

• la monitorizarea dezvoltării profesionale,

• în cadrul inspecțiilor școlare,

• la evaluările ARACIP,

• pentru acordarea unor gradații, distincții sau premii, conform Art.4.

Portofoliul profesional va avea cinci secțiuni: date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare-învățare-evaluare, activități complementare procesului de învățământ, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională.