Câmp de fotovoltaice pe fosta groapă de gunoi a satului!

Nu există mai mare ironie, dar autoritatea locală din Gârdani a reușit. La fel ca toate satele, avea o fostă groapă de gunoi unde nu se mai depozita, dar știa toată lumea că acolo a fost. Un loc „nefrecventabil”. A devenit parc fotovoltaic, aproape dat în folosință!

„Avem aproape finalizat un proiect de parc fotovoltaic cu finanțare de la Ministerul Energiei. Luna viitoare îl pornim, apoi depunem pentru baterii de stocare. Povestea e așa: aveam un loc viran unde fusese groapă de gunoi. Am nivelat, aranjat locul, am extins parcela către 35 de ari. S-a transformat din rușine ecologică în mândrie!”, ne spune primarul Nelu Dragoș.