Controalele de mediu din Maramureș, afectate de prețul carburantului

Majorarea prețului la carburant pune în dificultate unele instituții din județ, care spun că sunt nevoite să reducă numărul deplasărilor. Un astfel de exemplu îl avem în cazul Gărzii de Mediu Maramureș, unde activitatea de control este afectată din această cauză.

”Suntem oameni puțini și fără carburant. Săptămâna viitoare, spre exemplu, mai pot umbla un pic, dar în ultima săptămână din lună mai nu mai am carburant. Nu mai avem bani pe card. Și de aceea ne învârtim pe lângă Baia Mare, că nu avem ce face. Nu mai putem face deplasări peste deal (n. red. în Maramureșul Istoric). Ni se tot reduce cota de carburant. Conform HG 1005 am avea 100 l pe mașină. O perioadă, cota ne-a fost redusă de la 100 l la 80 l și acum primim 600 lei pe un card. Ori la prețul motorinei de acum… Dar, acesta este carburantul de care dispunem și nici suplimentare nu ne așteptăm să primim, pentru că nu sunt bani. Degeaba sunăm la București. O să vedem cum ne descurcăm. Ce mai facem, de pe anumite mașini, unde se umblă mai puțin, facem transfer pe altă mașină. Cel mai probabil, voi solicita un transfer de 200 lei pe un Duster, ca să mai putem umbla săptămâna viitoare, după care gata”, a declarat Marcela Chindriș, comisar șef al Gărzii de Me­diu Maramureș.

Alte instituții care au în atribuții controale pe raza județului au mărturisit însă că nu au probleme din cauza prețului la carburant și-și continuă deplasările ca și-n anii trecuți. Activitatea lor nu a fost perturbată din această cauză.

”La nivelul Direcțiilor Județene Sanitar-Veterinare niciodată nu am auzit să fie probleme cu cota de carburant. Noi avem buget pe care îl inițiem la începutul anului, știind după modelul din anul precedent, care este nevoia și nu am avut niciodată probleme să nu ni se aloce. Nu ne-a afectat creșterea prețului la carburant din acest punct de vedere”, a declarat Vasile Pop, director adjunct al Direcției Sanitar-Veterinare Maramureș. Același lucru este valabil și la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Maramureș, după cum explică conducerea instituției.

”Agenția Națională de Mediu a avut un contract pe tot anul și în baza lui avem limitele pentru carburant. La noi nu a scăzut cota, este tot aceeași cantitate. Facem deplasări în limita contractului încheiat, dar ne descurcăm. Același consum l-am avut și anul trecut, și anul acesta. La noi nu sunt probleme”, a declarat Emilia Talpoș, directorul APM Maramureș.