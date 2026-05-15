Doi polițiști aflați în timpul liber au intervenit pentru a proteja o femeie

Doi polițiști maramureșeni aflați în timpul liber au intervenit în noaptea de 14 mai pentru a aplana un conflict izbucnit la locuința unei femei din Târgu Lăpuș.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 00.00, printr-un apel la 112, femeia reclamând faptul că un vecin a pătruns în curtea sa și provoacă scandal.

Până la sosirea echipajului de poliție, bărbatul, care manifesta un comportament agresiv și avea asupra sa un cuțit, a fost imobilizat și deposedat de obiectul tăietor-înțepător de către agent principal de poliție Emanuel Vele, din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, și agent principal de poliție Ionuț Vele, din cadrul Postului de Poliție Comunal Copalnic-Mănăștur, aflat în prezent în activitate la Serviciul Cabinet al IPJ Maramureș.

Cei doi polițiști locuiesc în apropierea locului unde s-a produs incidentul și au intervenit după ce au auzit zgomotele din exterior.

Ulterior, bărbatul a fost transportat și internat într-o unitate medicală de specialitate pentru acordarea de îngrijiri medicale.