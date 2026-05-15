La Sighetu Marmației, amenzi, bunuri confiscate și certificate reținute

Polițiștii din Sighetu Marmației au desfășurat, vineri, 15 mai, o amplă acțiune pentru menținerea ordinii publice și prevenirea faptelor ilegale, fiind efectuate controale în trafic și la operatori economici din municipiu.

La acțiune au participat 23 de polițiști din structurile de ordine publică, rutieră, investigarea criminalității economice și arme, explozivi și substanțe periculoase.

În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat 19 sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 8.000 de lei, pentru abateri la regimul rutier, în domeniul protecției bunurilor și valorilor și pentru încălcarea prevederilor Codului Fiscal.

Totodată, polițiștii au constatat o infracțiune în domeniul comercializării produselor de protecție a plantelor și au indisponibilizat 10 kilograme de produse fitosanitare expuse spre vânzare fără documente legale.

De asemenea, au fost confiscate 38 de pachete de țigări de proveniență ucraineană, au fost reținute trei certificate de înmatriculare și retras un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.