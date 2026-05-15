Material lemnos confiscat și autoutilitară indisponibilizată

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dragomirești au confiscat peste 10 metri cubi de material lemnos și au indisponibilizat o autoutilitară, în urma unui control efectuat pe DJ 186, joi, 14 mai.

Autovehiculul, care transporta lemn de esență fag, a fost oprit pentru verificări în trafic. La solicitarea polițiștilor, șoferul nu a putut prezenta documentele necesare care să ateste legalitatea transportului.

În urma inventarierii, oamenii legii au stabilit că în autoutilitară se aflau 10,18 metri cubi de material lemnos.

Întreaga cantitate de lemn a fost confiscată și predată în custodia Ocolului Silvic Dragomirești, iar autoutilitara a fost indisponibilizată.