Medicii din Baia Mare „învață” de la ucraineni gestionarea pacienților cu amputație

În cadrul proiectului Medicunity, o delegație de cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare a participat, în perioada 4-7 mai 2026, la cea de-a patra sesiune de instruire în domeniul recuperării medicale, organizată în Uzhgorod, regiunea Transcarpatia (Zakarpattia), Ucraina, la Spitalul Clinic Regional Transcarpatia „Andriy Novak”.

Cu ocazia acestei deplasări, s-a analizat stadiul implementării proiectului și s-a discutat despre viitoarele activități de instruire și schimb de experiență în domeniile chirurgie și urologie, care se vor desfășura la Baia Mare începând cu luna iulie 2026.

„Cea de-a patra sesiune de instruire profesională a reunit cadre medicale din cele două regiuni partenere, respectiv specialiști în recuperare medicală, ortopedie, chirurgie, ATI, având ca temă centrală reabilitarea pacienților cu răni ale membrelor provocate de explozii de mine, de la faza acută la recuperare func­țională. Programul de instruire medicală a constat în sesiuni teoretice și practice privind evaluarea și testarea pacienților cu amputații ale membrelor superioare și inferioare, psihoterapia în perioada acută postamputație, programe de reabilitare, managementul rănilor și cicatricilor, precum și prezentarea echipamentelor și protezelor utilizate în etapele inițiale ale procesului de verticalizare și mobilitate. Un impact deosebit l-au avut demonstrațiile practice cu participarea unor pacienți cu amputații ale membrelor superioare și inferioare, soldați tineri răniți pe front, care sunt tratați în spitalul din Uzhgorod și ajutați să se adapteze pentru a duce o viață cât mai activă și independentă”, au declarat reprezentanții Consiliului Județean Maramureș.