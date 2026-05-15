Modificarea circulației pe strada Podul Viilor

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 14 mai – 3 iunie 2026, vor fi instituite restricții temporare de circulație pe strada Podul Viilor, în vederea realizării pistelor pentru biciclete.

Restricțiile au fost solicitate de Municipiul Baia Mare și SC ARL CLUJ SA. Se instituie sens unic de circulație pe strada Podul Viilor, circulația urmând să se desfășoare pe sensul de mers dinspre strada Victoriei spre strada Gheorghe Șincai; parcarea autovehiculelor va fi interzisă temporar pe strada Podul Viilor, pe tronsonul Piața Libertății – strada Monetăriei; se amplasează indicatorul rutier „Obligatoriu la stânga” la ieșirea din parcarea din fața fostului Hotel Minerul în strada Gheorghe Șincai; se amplasează indicatorul rutier „Obligatoriu la stânga” la ieșire în strada Gheorghe Șincai de pe strada Teatrului.