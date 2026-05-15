Primăria Târgu Lăpuș oferă finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit

Primăria Târgu Lăpuș anunță intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes general. Asta în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

Sumele alocate de la bugetul local pentru anul 2026 sunt repartizate pe următoarele domenii: programe proiecte sportive – 90.000 de lei; programe proiecte culturale – 115.000 lei; programe proiecte în domeniul cultelor religioase – 120.000 lei. Documentațiile pentru solicitarea finanțării nerambursabile se pot depune atât fizic la sediul Primăriei Orașului Târgu Lăpuș, cât și online, la adresa de e-mail: cerere.finantare@primariatargulapus.ro, până la data de 27.05.2026. Informațiile privind condițiile de finanțare, procedura de selecție și documentația necesară sunt prevăzute în „Ghidul solicitantului”, disponibil pentru fiecare domeniu în parte, ghidurile putând fi consultate pe pagina oficială a Primăriei Orașului Târgu Lăpuș. Selecția și evaluarea proiectelor depuse în vederea acordării finanțărilor nerambursabile se va realiza conform prevederilor legale în vigoare și a procedurilor aprobate la nivelul autorității finanțatoare.