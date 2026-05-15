Spectacol după „Operele complete ale lui William Shakespeare”

Azi, 15 mai, de la ora 13, scena amplasată în Parcul Grădina Morii va găzdui reprezentația piesei „Operele complete ale lui William Shakespeare”, după textul semnat de Adam Long, Daniel Singer și Jess Winfield. Spectacolul va fi pus în scenă de trupa de teatru „PROSCENIUM” a Colegiului Național Pedagogic Regele Ferdinand, coordonată de profesorul Marian Gelu, în colaborare cu Asociația Ancestral.

Evenimentul face parte din aniversarea celor 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Sighetu Marmației.