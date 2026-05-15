Ziua Europei la Bruxelles, o adevărată sărbătoare a diversității și a valorilor europene

De la Parlamentul European până la Comitetul Regiunilor, Consiliul Europei și Comisia Europeană, instituțiile și-au deschis larg porțile pentru vizitatori veniți din toate colțurile lumii. Printre standurile pline de culoare și tradiție, România și-a reafirmat identitatea prin autenticitate, meșteșug și patrimoniu cultural

Maramureșul a fost, ca de fiecare dată, la loc de cinste, reprezentat cu mândrie prin standul din Țara Lăpușului, Suciu de Sus. Ouăle încondeiate realizate de meșterul popular Claudia Poduț, alături de implicarea și dăruirea Codruței Filip, au atras admirația și privirile vizitatorilor

Ziua Europei… o zi în care culturile Europei s-au reunit într-o atmosferă de bucurie, unitate și respect… pentru diversitatea care definește Europa

Doris Uglar