Ateliere demonstrative, expoziţii şi multă distracţie, la Noaptea Muzeelor

„Noaptea Muzeelor” revine cu o nouă ediţie, sâmbătă, 23 mai, în intervalul orar 18 – 2, reunind peste 225 de muzee din toate cele 42 de județe ale țării. Publicul va avea acces, în mare parte gratuit, la expoziții, tururi ghidate și activități speciale organizate simultan la nivel național. Ediția din acest an propune un program extins, destinat tuturor categoriilor de vizitatori, și reconfirmă amploarea proiectului cultural dedicat promovării patrimoniului.

Noaptea Muzeelor se va derula şi în Maramureş. Sâmbătă, 23 mai, Muzeul Judeţean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare îşi aşteaptă vizitatorii la cea de a XXII-a ediție a Nopții Europene a Muzeelor, de la ora 18 și până la ora 24 (ultima intrare la ora 23.30), pentru a vedea: – Expoziția permanentă cu peste 1000 de eșantioane minerale, florile de mină fiind vedetele colecției; Expozițiile temporare: „Jubiliară 50”, „Petale zburătoare – fluturi de pe 5 continente” și Proiecție de filme documentare din domeniul științelor naturii.

Accesul va fi gratuit în această zi şi la Muzeul de Ştiinţe Astronomice Baia Mare, acolo unde vor avea loc demonstrații astronomice în cupolă (din 45 în 45 de minute), expoziții de vizitat, ateliere interactive cu aplicații ale științei, observații astronomice, acorduri mu­zicale. Programul va fi următorul: 18:00 – 23:00: demonstrații astronomice în cupola planetariului; 18:00 – 22:00: ateliere interactive de știință aplicată cu Andrei Avram; 20:00 – 23:45: observații astronomice cu telescopul în curtea Muzeului de Ştiinţe Astronomice Baia Mare.

La Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș – Muzeul Satului Baia Mare sunteţi invitaţi să păşiţi în universul vieții rurale maramureșene, îmbinând arta, memoria și experiențele interactive. Activitățile se vor desfăşura după următorul program: 17:00–20:00 – Tiroliană și aventură în natură (în parteneriat cu Asociația Energia Mișcării); 17:00 – Atelier demonstrativ de vopsit iută (zona cuptorului, în parteneriat cu Colegiul de Arte Baia Mare); 18:00 – Vernisaj expoziție de grafică – autor Horațiu Crișan (Casa Firiza); 21:00 – Proiecție de filme din proiectul „Fain în Sat” – obiceiuri din viața satului. De asemenea, veţi putea vizita Expoziții temporare: – Săpânța – memorie și continuitate (Șura Buteasa I); Firul Vieții – de la naștere în veșnicie (Casa Finteușu Mare, Casa Bozânta Mare, Casa Preluca Nouă); În băncile școlii de odinioară (Casa Școală Șomcuta Mare). În plus, veţi putea descoperi muzeul cu aplicația „Fain în Sat” / Târg în sat.

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș vă invită să-i treceți pragul pentru a vizita expozițiile temporare și permanente în noaptea de 23 mai, între orele 18-24. Veţi putea admira expozițiile permanente: „Minerit și civilizație în Maramureș” – colecție de ~1500 piese (sec. XIV–XX): unelte, lămpi de mină, documente și instalații originale; „Călătorie în universul Ceasului” – circa 300 de ceasornice, de la orologii de turn la ceasuri de buzunar; „Epoca târzie a bronzului în Depresiunea Lăpușului” – artefacte din lut, piatră, bronz, fier și aur datate în mileniul II î.Hr.; „Baia Mare – oraș liber regal” și „Baia Mare – Piața Cetății”; „Prin foc și sabie! Arme și armuri din colecția veche a muzeului” (sec. XV–XIX); „Tot înainte! Elev în România comunistă”; „Suba Zoltán – omul din spatele aparatului de fotografiat” — atelier fotografic de secol XX reconstituit. Intrarea este liberă.

Asociația de Susținere a Muzeului Maramureșului este partener al Muzeului Maramureșan din Sighetu Marmației în organizarea evenimentului Noaptea Muzeelor 2026. Cu această ocazie, au fost pregătite o serie de activități speciale care vor avea loc simultan în cele cinci locații muzeale deschise pentru public: Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”, Muzeul Satului Maramureșean „Mihai Dăncuș”, Muzeul de Istorie-Arheologie, Muzeul de Științele Naturii, Casa memorială Elie Wiesel. Programul serii va cuprinde: expoziții, vizite ghidate, trasee tematice, lansare de carte, ateliere și demonstrații, târg în sat, proiecții de filme. Expoziții deschise: „EA. Chipuri ale feminității în Maramureș și Africa tradițională” – Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor” în parteneriat cu Muzeal ASTRA și Colecția particulară Daniela Mayaya; „#PORT – Poveste. Origini. Rădăcini. Tradiție” – Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”; „Comori din epoca bronzului – Tezaurul de la Sarasău” – Muzeul de Istorie – Arheologie, în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României și Muzeul Național al Ungariei; „Cum respiră pământul” – Muzeul de Științele Naturii, în parteneriat cu artistul fotograf Dan Mihalcea; „Mineritul în Maramureș” – Muzeul satului maramureșean „Mihai Dăncuș”; „De gust, de leac… de descântec” – Muzeul satului maramureșean „Mihai Dăncuș”. În cadrul evenimentului va fi lansată cartea „Maramureș bucătărie fără frontiere. 1001 rețete de dincoace și dincolo de Tisa”. Autori: Nemeș Nicoleta, Boboșan Dănuța – Muzeul Etnografic al Maramureșului „Francisc Nistor”. Totodată, vor fi organizate ateliere și demonstrații la Muzeul satului maramureșean „Mihai Dăncuș” – Drănițit, Sculptură în lemn, Tors, țesut – povești din sat. La Casa Memorială Elie Wiesel sunt programate proiecţii de film.