Dificultăți în derularea proiectului ”Aquapark” din Baia Mare

Municipiul Baia Mare face o serie de clarificări în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind obiectivul de investiții ”Complex de Agrement Acvatic Câmpul Tineretului” – aferent Complexului socio-cultural-sportiv și de agrement, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de agrement și dezvoltare urbană din municipiu. În prezent, contractul aferent realizării obiectivului se află în etapa de proiectare, asocierea desemnată câștigătoare având în derulare activități specifice acestei faze.

În ceea ce privește contextul juridic al proiectului, situația actuală este generată de o acțiune în instanță formulată de un operator economic (MBS Group) participant la procedură, care a contestat hotărârea pronunțată de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), prin care asocierea având ca lider Oberhauser Invest a fost declarată câștigătoare a procedurii de achiziție. ”Precizăm faptul că Municipiul Baia Mare a respectat întocmai cadrul legal și a procedat la semnarea contractului în conformitate cu obligațiile prevăzute de lege, având în vedere că ofertantul fusese declarat câștigător inclusiv prin decizia CNSC. Mai mult, după ce instanța a admis contestația MBS Group, în luna aprilie 2026, acest operator economic a formulat o nouă acțiune în instanță, de data aceasta privind anularea contractului, ca solicitare principală, și întoarcerea în procedură, dosarul aflându-se în prezent în faza de fond, pe rolul Tribunalului Cluj”, au explicat cei din administrația municipiului.

Finanțarea valabilă, investiția nu este compromisă

Cu toate aceste dificultăți juridice, finanțarea nu este pusă în pericol, mai spun cei din autoritatea locală băimăreană. ”Suntem în dialog permanent cu finanțatorii noștri pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a elimina orice risc posibil în ceea ce privește implementarea proiectului. Finanțarea este valabilă, iar finalizarea investiției nu este compromisă în acest moment. Totodată, așteptăm pronunțarea instanței de judecată cu privire la solicitările formulate referitoare la contractul de proiectare și execuție. Analizăm toate scenariile posibile pentru a proteja interesul municipiului și a nu pierde timpul necesar implementării unei investiții de asemenea amploare”, a precizat Ioan Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

În ceea ce privește stadiul efectiv al contractului, asocierea cu lider Oberhauser Invest se află încă în etapa de proiectare, fiind necesare studii geotehnice suplimentare și clarificări tehnice generate de lucrările de demolare. Până în prezent, nu a fost efectuată nicio plată, iar municipiul Baia Mare nu va efectua plăți până la o decizie definitivă a instanței. Totuși, până la pronunțarea instanței în procesul inițiat de MBS Group, care vizează anularea contractului de proiectare și execuție, municipiul Baia Mare va suspenda derularea contractului. ”Sunt mulți cei care își doresc să blocheze sau să nu se realizeze această investiție, însă noi suntem hotărâți să mergem înainte. În ciuda tuturor dificultăților, proceselor sau plângerilor formulate, vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca această investiție majoră să devină realitate pentru Baia Mare și pentru băimăreni”, a mai punctat Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

Obiectivul de investiții ”Complex de Agrement Acvatic Câmpul Tineretului” – aferent Complexului socio-cultural-sportiv și de agrement rămâne un proiect strategic pentru dezvoltarea orașului, menit să ofere băimărenilor și turiștilor o infrastructură modernă de agrement, cu impact direct asupra calității vieții, economiei locale și atractivității turistice a municipiului. Valoarea totală a investiției este de 152.711.360 lei, cu TVA, din care suma rambursabilă, reprezentând valoarea maximă acordată prin Schema de ajutor de stat, este de 62.137.750 lei, cu TVA. Pentru contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări, valoarea se ridică la 100.991.900 lei, fără TVA. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest/2024/713/1 – Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear și balneoclimatic, inclusiv îmbunătățirea accesului către resursele și obiectivele turistice (URBAN).