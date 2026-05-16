Femeie care s-a accidentat grav la picior, evacuată de salvamontiști

Salvatorii montani au fost solicitați să intervină în cazul unei femei de 56 de ani care s-a accidentat în zona „La Releu”, la limita dintre localitățile Rozavlea și Bogdan Vodă. Aceasta se afla într-o zonă cu acces dificil și era suspectă de fractură la membrul inferior stâng, prezentând o deformare osoasă vizibilă.

„Din cauza deformării osoase, s-au luat măsuri specifice de imobilizare pentru a preveni complicațiile pe durata transportului, salvamontiștii folosind atela vacuum și ulterior salteaua vacuum pentru transportul în siguranță. Salvatorii au efectuat un transport terestru dificil pe o distanță de aproximativ 1,5 km de-a lungul unei cărări accidentate. Pacienta a fost predată în siguranță echipajului SMURD, venit în sprijin, pentru a fi transportată la unitatea medicală în vederea investigațiilor de specialitate și a tratamentului”, a declarat Dan Benga, managerul Salvamont Maramureș.