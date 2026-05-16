Totul a început în luna august a anului 2001, când un vis frumos a devenit realitate, o realitate pe măsura dorinţei arzătoare care a născut-o, o întrunire a iubitorilor muzicii folk într- o noapte fascinantă de vară. Au răspuns chemării mai mulţi folkişti şi un public numeros şi receptiv. Povestea continuă.

„An de an ne vom întoarce, mai romantici, mai frumoşi, mai tineri, pentru că doar trăim în poveste, şi dacă noi vrem, putem face ca timpul să curgă, nefiresc, în sens invers”, transmit organizatorii.

În 5 iunie, de la ora 19, la Muzeul Satului din Baia Mare sunteţi aşteptaţi la o ediţie specială a evenimentului „Noaptea menestrelilor”. Spectacolul este dedicat memoriei artistului Valentin Moldovan. A fost unul dintre acei artiști care au știut să transforme simplitatea în frumusețe și trăirea în vers. „Cu chitara în brațe și sufletul deschis, a adus liniște, nostalgie și speranță în inimile celor care l-au ascultat. Într-o lume grăbită, el a ales să cânte despre lucrurile care contează cu adevărat: iubirea, dorul, timpul și fragilitatea vieții. Astăzi, absența lui lasă un gol tăcut, dar cântecele sale continuă să vorbească. Ele ne aduc aminte că frumusețea stă în lucrurile simple și că un artist adevărat nu dispare niciodată, ci rămâne viu prin ceea ce a dăruit”.