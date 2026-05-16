Se continuă cu Pelici

Alexandru Pelici a fost adus înaintea începerii fazei de play-off pentru o calificare măcar la barajul de promovare, însă mutarea nu s-a dovedit inspirată. Așa cum am specificat și în materiale precedente, insistăm și acum, și menționăm și în rândurile de față, faptul că nu antrenorul timișean poartă vina ratării obiectivului, acesta fiind compromis în prima parte a sezonului. Dar și în aceste condiții, conducerea clubului s-a declarat mulțumită de implicarea tehnicianului în cele șase etape aflate pe banca formației de sub „Dealul Florilor” și i-a propus acestuia prelungirea contractului. Pentru încă un sezon, până în vara anului viitor, cu obiectiv precis, promovarea în Liga 2. Contract deja parafat. De altfel, Alexandru Pelici a și început să-și contureze strategia pentru sezonul viitor și va încerca să transfere jucători cu care a colaborat în precedentele proiecte unde a fost antrenor.