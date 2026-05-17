Campioana s-a distrat și cu ultima clasată

RC Gura Humorului – CSM Știința Baia Mare 9-95 (6-45)

CSM Știința Baia Mare a învins la scor în deplasarea de la ultima clasată și a urcat pe locul 3 în Liga de Rugby. Sâmbătă, campioana s-a impus la RC Gura Humorului cu scorul de 9-95 (6-45), după o partidă care nu necesită niciun fel de comentarii datorită diferenței evidente dintre cele două adversare.

Este al doilea meci consecutiv în care formația de pe Arena Zimbrilor câștigă la scor, în etapa precedentă elevii lui Eugen Apjok surclasând-o pe Universitatea Cluj (85-7).

Pentru a doua etapă la rând, Michael Wamalwa a fost desemnat cel mai bun jucător al partidei.

În runda viitoare, campioana joacă la SCM Timișoara într-un meci extrem de important în lupta pentru locul secund.

CSM Știința Baia Mare: Kutsniashvili, Trollip, Grămadă, Immelman, Gelashvili, Fakaosilea, Moyake, Mic, Mîrzac, Kisting, R. Pop, Tomane, Sikuea, Ahokowi, Popoaia. Rezerve: Co­lev, Sălceanu, Todică, Schutz, Beleca, Bocăneț, Wamalwa, Chirica. Antrenori: Eugen Apjok și Paul Rusu.

Rezultate etapa 7: CS Dinamo București – CS Rapid București 24-12; SCM USV Timișoara – CSU Elbi Cluj 90-5; RC Gura Humorului – CS Știința Baia Mare 9-95. CSA Steaua București a stat.



Etapa viitoare. Sâmbătă, 23 mai: SCM USV Timișoara – CSM Știința Baia Mare; CS Dinamo București – RC Gura Humorului; CS Universitatea ELBI Cluj – CSA Steaua București. CS Rapid București stă.