Eșec rușinos, staff demis

CS Minaur Baia Mare – HC Dunărea Brăila22-32 (14-12)

Continuă degringolada la secția feminină de handbal a CS Minaur. Sâmbătă, în cadrul etapei 21 a Ligii Florilor (penultima) băimărencele au suferit o nouă înfrângere rușinoasă, fiind învinse la scor, pe teren propriu, de către HC Dunărea Brăila – 22-32 (14-12).

Insucces în urma căruia s-a lăsat cu sancțiuni drastice, tot stafful tehnic fiind demis, astfel că în ultima rundă, cea de la Rapid București, CS Minaur va avea un nou tehnician pe bancă, probabil unul interimar. Decizii ar trebui să se ia și împotriva conducerii administrative, care de cele mai multe ori a contribuit la rezultatele dezastruoase ale echipei prin implicarea cu privire la partea tehnico-tactică a echipei. Or, această sarcină îi revine numai și numai colectivului tehnic, cel care răspunde de rezultatele echipei. Doar că în România s-a creat un curent ca cei din conducerea administrativă, cu toate că nu dețin licență de antrenor, să se priceapă și la partea tehnico-tactică.

Sala Polivalentă “Lascăr Pană”. Spectatori, aproximativ 500. Arbitri: Radu Iliescu – Doru Pascu Manea (București). Observator FRH: Adrian Barbu (Pitești). Aruncări de la 7 m: 3-2 (transformate: 2-1; a ra­tat Spugnini, respectiv Milosavljevic). Minute de eliminare: 8-8.

CS Minaur Baia Mare: Y Dumanska (7 intervenții), Preda (3 intervenții, a apărat un 7 m, a marcat un gol), Tocaciu (o intervenție) – Ianăși, Galinska, Damian 4, Gomes Da Costa 1, Romaniuc 3, Naumenko, Groșan, Lăcusteanu 2, Cr. Lazea, Lundback 3, Ilyina 3, Spugnini 4 (2 din 7 m), Mițicuș 1. Oficiali: Joao Florencio, Alexandru Sabou, Daniel Apostu, Valentina Mitrașcă, Alex Pop.

Rezultate etapa 21 (penultima a campionatului): CSM Galați – SCM Universitatea Craiova 29-38; HC Zalău – CSM București 26-30; CSM Slatina – SCM Râmnicu Vâlcea 29-32; CS Minaur Baia Mare – HC Dunărea Brăila 22-32; CSM Târgu Jiu – CS Rapid București 39-31; CSM Corona Brașov – CS Gloria Bistrița 24-27.



Ultima etapă: Vineri, 22 mai: CS Rapid București – CS Minaur Baia Mare (ora 17.30, Pro Arena); SCM Universitatea Craiova – HC Zalău (ora 18.00). Sâmbătă, 23 mai, ora 17.30: SCM Râmnicu Vâlcea – CSM Corona Brașov; CS Gloria Bistrița – CSM Galați (Pro Arena); CSM București – CSM Târgu Jiu (Pro Arena); HC Dunărea Brăila – CSM Slatina.