Pe locul 3 în play-out

Bihorul Beiuș – CSM Sighetu Marmației 2-1 (1-0)

CSM Sighetu Marmației și-a luat rămas-bun de la stagiunea 2025/2026 cu un eșec. În ultima etapă, disputată vineri, formația maramureșeană a fost învinsă la Bihorul Beiuș cu scorul de 2-1 (1-0), echipă pregătită în acest moment de fostul tehnician al sighetenilor, George Zima.

Gazdele au trecut pentru prima oară în avantaj în minutul 22, prin Claudiu Bercea, însă oaspeții au restabilit egalitatea la cinci minute de la reluare, datorită inspirației jucătorului de 19 ani, Nicolas Gherasim. Bihorul Beiuș și-a asigurat toate punctele puse în joc în minutul 63, prin golul semnat de Alexandru Mare, jucător ajuns la formația bihoreană la începutul acestui an de la CSM Sighet.

În urma insuccesului din ultima rundă, CSM Sighetu Marmației a încheiat campionatul pe locul 3 din play-out, cu 43 de puncte, după echipele bihorene Crișul Sântandrei (50) și Lotus Băile Felix (45).

CSM Sighetu Marmației: Palfi – Codrea, Brașoveanu, Narh, Cacior – Ciopa, Lazăr, Ghe­rasim – Coș, Bor, Emeriau. Antrenor: Flavius Sabău.