Play-Off/Victorie previzibilă

CS Minaur Baia Mare – ACS Viitorul Arad 2-0 (2-0)

Victorie în ultimul meci al sezonului pe teren propriu pentru CS Minaur. Băimărenii au dispus, în penultima etapă de play-off, de ACS Viitorul Arad, ultima clasată în Seria 4, scor 2-0 (2-0), într-o confruntare dominată total de elevii lui Alexandru Pelici.

Golurile „galben-albaștrilor” s-au marcat în minutele 32 și 41, prin golgheterul Raphael Stănescu și Lalay Fofana.

În urma celor trei puncte acumulate, CS Minaur rămâne pe locul 6, cu un total de 17 puncte.

CS Minaur Baia Mare: Croitoru (86, Cr. Breban) – Chinde, Mondragon, Mocanu, Mureșan, Moga, Fofana (60, Negrean), Ciocan (60, Dulca), Bădici (78, Ilcu), Stănescu, Guigui (60, Krausz). Antrenor: Alexandru Pelici.