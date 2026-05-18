Aproape blocat! Două mișcări mai are Baia Mare înainte de șah-mat!

Baia Mare a devenit un coșmar pentru automobiliști. Departe de noi de a ne plânge de lucrări: erau necesare schimbările de rețele de apă și de canalizare, la fel infrastructura rutieră. La fel pistele de biciclete. Dacă e ceva de contestat, e strategia. Poate și suprapunerea cu lucrările la piațete…

La acest moment, Baia Mare, municipiu reședință de județ, mai are două intrări în oraș libere, înainte de a intra în Șah Mat: cea de pe DN 18 dinspre Baia Sprie și cea de pe DN 18 B, dinspre Târgu Lă­puș. Dacă se petrece vreo intervenție sau lucrare de urgență, suntem în plop. Se lucrează bine la pasajul de pe E 58 de la Recea. Se lucrează dincolo de pasajul de la Italsofa, spre Săcălășeni. Pe centură nu s-a refăcut podul peste Săsar. Dar mai desfacem unul, în oraș, pe Bd. Unirii. Strada Victoriei către Valea Borcutului și ca mustață alternativă pentru intrarea în oraș dinspre Dura e în șantier prelungit. Culmea, lucrări sunt și pe județeanul spre Ferneziu. Prelungirea străzii Gării, ce putea degreva parțial, nu e gata, iar centura Băii Mari încă n-a început. Cea de la Bușag, „centura mare”…

Interiorul orașului nu stă mai bine. Cu lucrări pe strada Victoriei, pe Podul Viilor, pe strada Vasile Alecsandri, pe 22 Decembrie etc, dar și cu piețele de la hotel București și de la „Spânzurătoare” – Buclă în șantier și oarecum date peste cap, începe șahul și în interior de oraș. Încă una sau două artere principale, de se mai blochează cu lucrări, suntem în plop. Indiferent care… bulevardul București, Traian, Unirii, traficul devine aproape gâtuit. Mai mulți băimăreni au preferat (e drept, și din cauza prețului combustibilului) să circule pe jos sau cu bicicleta, mașina o iau dacă ies din oraș sau merg la shopping la malluri. Locurile de parcare s-au rărit, s-au înghesuit. Tot mai multe conflicte pentru parcări la blocuri, mai ales în zone cu instituții sau obiective comerciale.

Și toate ar fi acceptabile dacă s-ar vedea o luminiță la capăt de tunel. Nu prea. Probabil pe fondul deranjului ma­jor al traficului, automobiliștii ar trebui încurajați, poate chiar ajutați ici-colo, nu încurcați. Revenim: Baia Mare mai are două intrări în oraș fără șantier (culmea, sunt redeschise lucrări pe carosabil în fața Penitenciarului, către centura orașului Baia Sprie, iar la intrarea în același oraș, se fac alte lucrări de infrastructură) și mai are două bulevarde majore deschise înainte de un blocaj. Iar șansa e prețul mare al combustibilului, altfel erau probleme demult… Am parcurs un tur imaginar în jurul orașului, nu la oră de trafic maxim. Ne-a luat ore să înconjurăm orașul. Cei ce vin dinspre Tăuții-Mă­gherăuș zi de zi, de pe E 58, ne spun că ei pierd de la 4 ore în sus în trafic, zi de zi. Nu vă vorbim de intrările celelalte în oraș, de dimineață, la 7-8, nici la orele 16-17. Și n-am spus nimic de luna august, când revin acasă mii de băimăreni, cu sute de mașini ce nu se găsesc acum în trafic…