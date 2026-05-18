Aruncarea cu vina, președintele medi(ta)tor și alte lighioane politice

Pare greu de crezut, dar e real: criza politică e luată în serios nu de cei implicați, ci de oamenii simpli. Care înțeleg că vine cu prețuri, cu necazuri. Greu de imaginat o clasă politică mai incompetentă și mai neserioasă. Ați dat jos Guvernul și ați vrut altceva. Păi ce așteptați? Faceți altceva!

În schimb, de parcă ar fi și am fi cu toții cu oarecare întârziere…să nu jignim pe cineva…hai să-i zicem „ardeleni”… încă nu se caută soluții, ci doar vinovați! Toată lumea din zona politică a pornit mașina de zgomote, a scos bănuții gri de la pușculiță și postează, postează, activează membri și boți, să arate Poporului cine a greșit. Sincer? Nu ne interesează! Guvernați! Reparați! Indiferent cine! Numai că aici încep calculele. Electorale. Care trec dincolo de orice interes național, de orice gargară patriotică. Fiecare știe că dacă iei guvernarea și o duci până la alegeri, tu ești ciuca bătăilor. Eiii, de-aici vine sportul cel nou, Aruncarea cu vina! „Păi ce facem, nu guvernăm iar împreună, ca frații, doar fără ăla încruntat’?!/Păi nu, că ne-ați aruncat!/Aaaaa, deci aruncați Țara în aer?/Păăăi…

Și-atunci, avem așa. AUR vrea la guvernare, vor prim-ministru, vor orice. Dar nu susțin guverne fără ei, să fie clar. PSD vrea la guvernare, clar. Vor prim-ministru. Dar nu cu AUR, dacă se poate. PNL nu mai vrea nimic. E șifonat, jignit, ofuscat. USR ar vrea, dar cu cei care vor puterea nu sunt compatibili. UDMR vrea la guvernare, „hat mit csinaltak, baratok?” Doar că nu cu AUR și nici minoritar. Ei, oferta arată îngrijorător acum. Toți vor, dar nu prea. Au văzut cifrele. Știu că de nu iau în continuare măsurile promise, pa bani europeni, pa PNRR. Fără PNRR, pa Saligny și CNI și alte cele, că le-au cuplat ici-colo. Cum să guvernezi fără bani? Cum să guvernezi și să dai înapoi măsurile dure, când n-ai de unde? Cum să iei aceleași măsuri pentru care ai dat jos Încruntatul? Toate sunt sinucidere politică. Și ei știu asta. De aceea trag mâța de coadă și împing decizia ba Președintelui, ba PNL-ului, cui o vrea. Aaaa, președintele. S-a dovedit că nu e deloc mediator, doar n-a mediat nimic, a încuviințat discret din cap doborârea prim-ministrului, pe scenariul sperat de toți ceilalți. Puci, revenire, aceeași Mărie cu altă pălărie. Deocamdată, nu merge, deși aud că se dau telefoane masiv în teritoriu. Primarii să lămurească oamenii că „ăla” a tăiat banii gravidelor. Primarii să vorbească cu primarii din PNL să…una-alta. Iar președintele tace. Ba când nu tace, vorbește prostii. Acum e momentul de poziționare antieuropeană, pro-SUA? Sau hai să-i zicem dojenitor-europeană? Acum te superi ca mutu’ și anulezi serbarea de Ziua Europei, apoi folosești protocolul deja comandat cu colaboratorii din jur? „Nu se mai ține, dați înapoi jobenurile și fracurile la închiriat, da’ hai că dau o bere și un fursec”. Mediator? Meditator, poate.

Între timp, avem așa. Grindeanu acuză valul antipesede c-ar veni de la „armata de bolofani”. Doamne feri de alegeri anticipate, domnu’… PSD, AUR, SOS și PACE au votat abrogarea legii antifasciste în România, în Comisia pentru Drepturile Omului, deo­camdată. Cadou pentru Georgescu și Șoșoacă, spun unii, pentru vot. Că aveau și au dosare de gen. „A new low”, ar zice englezul. Bulgaria a atras 53% din fondurile PNRR, noi doar 47%. Șeful ANAF zice că nu se mai pot recupera 2,3 miliarde datorii la buget, firmele acelea nu mai există, nu mai au conturi. Dar aveau, nu? Cică 104.000 de bugetari sunt plătiți de două sau mai multe companii de la stat. Nu unul, ci două sau trei salarii. Aflăm că România exportă la amiază energie ieftină Bulgariei (aceiași, ăia cu castraveciorii…) cu 50 euro/MW și o recumpără seara cu 250 euro/MW. Dacă nu suntem tâmpiți, cineva ne escrochează, nu? Diana Șoșoacă a rupt steagul UE împreună cu un fost reprezentant „de seamă” al presei, Miron Manega, ex-șef UZPR. Ea e plătită de UE cu 8900 euro lunar, plus 350 euro diurnă pe zi, plus 4900 euro/lună sumă neforfetară, gen „alte cheltuieli”.

Iar noi am vrea să ne culcăm vreo 6 luni/un an, ca ursul odinioară iarna, până trece Nebunia…se poate?