„Oscarurile” turismului din România: Bârsana – Locul I la Sate de poveste

Pe scena Cazinoului din Constanța, au fost desemnați câștigătorii Destinația Anului® 2026. Printre ocupanții locului I se numără și Maramureșul. Astfel, la categoria Sate de poveste, localitatea Bârsana a ocupat cea mai înaltă treaptă a podiumului.

”Satele românești continuă să fie unele dintre cele mai apreciate experiențe turistice autentice ale României. Categoria «Sate de poveste» a recompensat comunitățile care păstrează tradițiile vii și transformă autenticitatea într-un avantaj turistic real. Bârsana a câștigat Locul 1, în timp ce Ciocănești și Viscri au împărțit Locul 2. Pe Locul 3 s-a clasat Saschiz, una dintre localitățile reprezentative pentru patrimoniul rural transilvănean”, au declarat organizatorii evenimentului. 450.000 de voturi pe platforma destinatiaanului.ro, un juriu de experți, dar și un amplu studiu sociologic au stabilit clasamentul în cele 12 categorii ale competiției aflate anul acesta la cea de-a șasea ediție. Marele Premiu Destinația Anului® 2026 în România a fost decernat Timișoarei.