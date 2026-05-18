Primăria are planuri mari cu Spitalul de Recuperare Borșa

Primăria dorește să facă investiții în Spitalul de Recuperare Borșa, astfel încât unitatea spitalicească să-și extindă paleta de servicii medicale oferite. În plus, se dorește atragerea de personal calificat, pentru a crește calitatea actului medical.

”Spitalul din Borșa va trece în subordinea primăriei și va primi investițiile necesare pentru a crește numărul de secții și pentru a crește numărul de personal și pentru a aduce personal de înaltă calificare, pentru a crește numărul de paturi. În felul acesta, creștem și numărul de locuri de muncă pentru că astfel spitalul va avea nevoie de personal nou care să deservească partea de recuperare ce este din ce în ce mai cerută”, a explicat Sorin Timiș, primarul orașului Borșa.