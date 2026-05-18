Reabilitarea rețelelor utilitare pe bulevardul Unirii

Primăria Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 18 mai – 19 iunie 2026, se vor executa lucrări pe bulevardul Unirii, în zona parcării de pe strada George Coșbuc nr. 12, în cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în Municipiul Baia Mare – Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare”. Solicitarea a fost formulată de SC VITAL. Lucrările vor cuprinde săpătură longitudinală deschisă, pe o lungime de 20 ml, în zone de trotuar, parcare și zonă verde.