Studiu: Elevii preferă să îşi dezvolte o afacere decât să continue studiile

Mai puțin de jumătate (49,3%) dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie Evaluarea națională, fie Bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional/profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România.

Conform aceluiaşi studiu, părinții sunt identificați ca primii actori care-i ajută să-și descopere înclinațiile și capacitățile (73,8% pe primele două niveluri de încredere), urmați de resursele și aplicațiile digitale (creditate cu încredere de aproape jumătate dintre participanți – 49,3%). Îmbucurător este că peste 30% (30,8%) creditează cu nivel ridicat de încredere voluntariatul.

În ceea ce privește investițiile pe care le-ar face dacă ar câștiga o sumă mare de bani, elevii pun pe primul loc cheltuielile ”durabile” (casă/mașină) – 28,4%, urmate de afaceri (21,9%) și abia apoi de investiții în propria pregătire (15,4%). În schimb, mai mulți elevi ar cheltui banii mai degrabă pe îmbrăcăminte (362) decât pe călătorii (331), așa cum mai mulți prioritizează jocurile de noroc în comparație cu cărțile.

Când vine vorba de utilitatea consilierii și orientării în carieră, aproape o treime declară că sunt dispuși să aloce lunar trei ore sau mai mult unor astfel de activități. Peste jumătate dintre toți elevii consultați (56,3%) se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de modul în care școala îi formează în domeniul pregătirii pentru carieră. Procentul este mai redus în cazul liceenilor (50%) în comparație cu elevii de gimnaziu (60,5%).

Platforma www.whatsnext.com.ro este parte a proiectului pilot de orientare vocațională și consiliere în carieră „What’s next?”, derulat de Organizația Salvați Copiii și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, cu sprijinul Băncii Transilvania. Aceasta este o platformă interactivă de orientare vocațională, unde elevii, părinții și profesioniștii din educație pot învăța mai multe despre valorificarea aptitudinilor și intereselor în alegerile educaționale și de carieră.