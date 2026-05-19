Băimăreanul Claudiu Bumba, campion în Ungaria

Băimăreanul Claudiu Bumba a cucerit primul titlu din cariera de fotbalist. Sâmbătă, micuțul mijlocaș a câștigat campionatul Ungariei cu ETO FC Győr, devansând-o în clasament pe principala favorită, Ferencvaros, club care și-a asigurat ultimele șapte campionate.

În ultima etapă a sezonului, disputată sâmbătă, noua campioană a trebuit să învingă pe terenul celor de la Kisvarda, și au făcut-o, printr-un gol marcat în minutul 10.

Cifrele acestui sezon însumează pentru Claudiu Bumba un total de 41 de meciuri, în care a marcat trei goluri și a oferit cinci pase decisive. 31 de meciuri a jucat în campionatul maghiar, 4 în Cupa Ungariei, iar 6 în Conference League. În total, jucătorul originar din Baia Mare a strâns 2.853 de minute în tricoul celor de la Gyor.

Claudiu Bumba a făcut primii pași în fotbal la Atletik 94 Satu Mare, iar debutul la seniori a venit la o vârstă fragedă, la 15 ani, în orașul natal, la FC Baia Mare, sub îndrumarea antrenorului Florin Fabian. Cariera lui Claudiu Bumba a continuat, în România, la ASA Târgu Mureș, Dinamo București sau Concordia Chiajna. În străinătate, mijlocașul a evoluat pentru AS Roma Primavera, Hapoel Tel Aviv, Adanaspor, Kisvarda și acum Gyor.