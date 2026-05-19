„Copilărie fără teamă” la Târgu Lăpuș

La Târgu Lăpuș a avut loc prima sesiune de informare din cadrul proiectului „Copilărie fără teamă”, dedicat prevenirii violenței în rândul copiilor și adolescenților.

Evenimentul a avut loc luni, 18 mai, și a fost organizat de polițiștii Biroului Siguranță Școlară împreună cu reprezentanți ai Poliției orașului Târgu Lăpuș. În cadrul întâlnirii au fost abordate formele de manifestare ale violenței, de la agresivitatea verbală și excluderea socială, până la violența fizică și emoțională, precum și efectele acestora asupra dezvoltării copiilor.

Polițiștii au subliniat importanța respectului, a comunicării și a prevenirii comportamentelor agresive, evidențiind impactul pe care violența îl poate avea asupra copilăriei.

Partea practică a activității le-a oferit elevilor posibilitatea de a-și exprima viziunea asupra acestui fenomen prin desene. Lucrările realizate au reflectat emoții, simboluri și mesaje despre teamă, curaj și dorința de protecție.

Desenele vor fi expuse într-o expoziție organizată la data de 28 mai, la Centrul Recreațional din Târgu Lăpuș, eveniment care își propune să apropie comunitatea de experiențele și trăirile copiilor.