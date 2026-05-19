Dezastru la platformele de colectare selectivă a deșeurilor din Baia Mare!

Imagini dezolante la o serie de platforme de colectare a deșeurilor menajere în Municipiul Baia Mare. Tomberoane răsturnate, gunoaie aruncate peste tot și peisaje greu de privit – acesta este peisajul. Și asta nu de acum, ci de mai multă vreme.

Se pare că unii băimăreni, certați cu bunul-simț, consideră că ajunge să-și lase gunoaiele în preajma platformelor, fără a le mai pune în tomberoane, recipiente ecologice digitalizate, supraterane sau îngropate. În consecință, oamenii străzii, care caută prin gunoaie, împrăștie aceste mizerii peste tot în preajma platformelor, așa că peisajul este crunt: ”Nu, nu sunt imagini dintr-o țară subdezvoltată, sunt imagini din orașul nostru, din zone aproape centrale. Căci așa înțeleg unii concetățeni să-și etaleze civismul, educația aleasă și bunul simț, vandalizând, făcând dezordine, mizerie și distrugând bunurile comune. Zilnic ne lovim de astfel de acte antisociale, fie că vorbim despre platformele îngropate sau supraterane, despre bănci, coșuri stradale, aparatele de la locurile de joacă și aș putea continua. Reparațiile costă bani, iar banii sunt din buzunarele băimărenilor, plătitori de taxe. Cei care fac aceste acte de vandalism sigur nu plătesc vreo taxă, pentru că altfel nu le-ar face. Facem eforturi mari să păstrăm un oraș curat, verde și prietenos cu cetățenii, în ciuda multiplelor șantiere care astăzi stresează, aglomerează și enervează. Dar fără implicare individuală, strădaniile administrației sunt și rămân marginale. Trebuie să înțelegem că orice hârtie aruncată pe stradă, orice deșeu abandonat în locuri nepermise sau orice act de vandalism, reprezintă un cost în bugetul local, adică banii noștri”, a spus Horia Buhan, administrator public al Municipiului Baia Mare.

Se instalează camere spion pentru depistarea vinovaților

Autoritatea locală încearcă tot felul de variante pentru remedierea problemelor, însă pare că se luptă cu morile de vânt. Totuși, autoritățile promit soluții de urgență: ”E drept, cei care fac aceste acte antisociale, nu au remușcări, pentru ei reprezintă firescul, este modul în care refulează sau își descarcă frustrările. Promitem, însă, să acționăm foarte drastic pentru a curma acest «firesc». În aproximativ o lună, vom instala 40 de camere de supraveghere, de această dată doar în proximitatea platformelor considerate problematice. În felul acesta lucrurile se vor așeza, căci pentru unii doar amenda ține loc de cei șapte ani de acasă și are efect. Știm că așa au reușit și alții, la care azi ne uităm cu admirație, prin măsuri drastice și la fel vom face și noi. Un lucru este sigur, nu vom avea niciodată un oraș curat și civilizație, dacă nu vom pune umărul cu toții la acest deziderat”, a completat administratorul public al orașului.