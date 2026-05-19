Elevii Colegiului „Gheorghe Șincai” informați despre riscurile traficului de persoane

Peste 200 de elevi au participat la o activitate informativ-preventivă desfășurată la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din Baia Mare, cu scopul de a crește gradul de conștientizare privind traficul de persoane.

Acțiunea a fost organizată luni, 18 mai de polițiștii Biroului Siguranță Școlară, în colaborare cu specialiști ai Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane.

La activitate au participat elevi din șapte unități de învățământ din municipiu, fiind abordate teme legate de metodele de prevenire a victimizării și identificarea tentativelor de manipulare sau exploatare.

De asemenea, elevilor le-au fost prezentate recomandări privind utilizarea în siguranță a rețelelor de socializare și protejarea datelor personale.

Scopul acțiunii a fost dezvoltarea unui comportament preventiv în rândul tinerilor și încurajarea acestora să solicite sprijinul adulților sau al autorităților în situații de risc.