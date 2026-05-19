Galeria Primarilor Municipiului Sighetu Marmației

În cadrul manifestărilor dedicate aniversării a 700 de ani de atestare documentară a orașului Sighetu Marmației, a avut loc un moment cu o profundă încărcătură istorică și emoțională: dezvelirea Galeriei Primarilor Municipiului Sighetu Marmației.

Este un gest de respect, recunoștință și continuitate pentru cei care, de-a lungul timpului, au contribuit la dezvoltarea și identitatea orașului. Evenimentul s-a desfășurat în prezența a numeroase personalități locale, naționale și internaționale, a foștilor primari și viceprimari ai municipiului, precum și a delegațiilor oficiale din Spania, Danemarca, Ucraina, Polonia, Ungaria și Germania. Galeria Primarilor nu este doar un spațiu al fotografiilor și al numelor înscrise în istorie, ci și o punte între generații, o mărturie a responsabilității publice și a devotamentului față de Sighetu Marmației.