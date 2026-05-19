În Tăuții-Măgherăuș se construiește un Centru Multifuncțional de peste 18 milioane lei

O nouă investiție importantă pentru orașul Tăuții-Măgherăuș! Primăria orașului a semnat contractul de finanțare cu ADR Nord-Vest pentru construirea unui Centru Multifuncțional în zona Parcului Hoșteze.

Investiția este în valoare de 18.478.338 lei. Viitorul centru va include o sală de spectacole modernă cu 240 de locuri, precum și săli destinate atelierelor pentru activități culturale și educaționale. ”Prin acest proiect, locuitorii orașului vor avea acces la un spațiu modern, gândit pentru cultură, educație – un loc unde comunitatea să se întâlnească, să creeze și să crească împreună. Este o investiție în care credem și pe care ne angajăm să o ducem la bun sfârșit pentru toți locuitorii din Tăuții Măgherăuș și din localitățile aparținătoare”, au spus cei din administrația publică a orașului, la semnarea contractului.