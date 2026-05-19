Incendiu puternic la o hală de dezmembrări auto și o locuință din Sarasău

Un incendiu de proporții a izbucnit ieri în localitatea Sarasău, unde flăcările au cuprins o hală de dezmembrări auto, o casă de locuit și mai multe autoturisme aflate pe platforma operatorului economic.

La intervenție au fost mobilizate forțe din cadrul a trei subunități de pompieri, cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară de intervenție și salvare de la înălțime, o cisternă pentru alimentarea cu apă și un echipaj SMURD.

Din cauza degajărilor mari de fum, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul Ro-Alert pentru populația din zonă.

Potrivit reprezentanților ISU, incendiul se manifesta generalizat la sosirea echipajelor, iar intervenția a fost dificilă din cauza cantității mari de materiale și substanțe inflamabile existente la fața locului. Pentru sprijin au fost solicitate încă două autospeciale de stingere din cadrul ISU Satu Mare și ISU Bistrița-Năsăud, precum și servicii voluntare și private pentru situații de urgență.

La locul incendiului a fost identificată o victimă care a suferit un atac de panică. Persoana a primit îngrijiri medicale și a fost transportată la spital de echipajul SMURD.