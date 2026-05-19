Jandarmii maramureșeni, 45 de misiuni în weekendul precedent

Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș a desfășurat, la finalul săptămânii precedente, 45 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, atât în localitățile din județ, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane.

La acțiuni au participat aproximativ 100 de jandarmi, care au legitimat în total circa 60 de persoane. În urma verificărilor efectuate, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 7.000 de lei.

Cele mai multe amenzi au fost date pentru tulburarea liniștii publice, consum de alcool în locuri nepermise și apelarea la mila publicului, conform prevederilor Legii 61/1991 privind ordinea și liniștea publică.

Vineri, jandarmii au intervenit în zona Gării din Baia Mare pentru aplanarea unui conflict în familie. Persoanele implicate au fost informate cu privire la dreptul de a depune plângere pentru violență în familie, iar pentru una dintre acestea urmează să fie emis un ordin de protecție provizoriu.

Sâmbătă, oamenii legii au întocmit acte de sesizare pentru infracțiunea de loviri și alte violențe în cazul unui bărbat agresiv pe strada Alba Iulia din Baia Mare.

Totodată, în timpul evenimentului „Sighet 700”, jandarmii au intervenit într-un conflict izbucnit între mai mulți tineri care, pe fondul consumului de alcool și al unor neînțelegeri, s-au agresat reciproc.