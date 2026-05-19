Lecție educativă și interactivă, la Aeroportul Internațional Maramureș

Grupa de copii preșcolari de la Centrul Comunitar Multifuncțional, din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare, a avut parte de o experiență deosebită: o vizită la Aeroportul Internațional Maramureș.

”Copiii au fost foarte entuziasmați încă de dimineață, curioși să vadă avioanele și să descopere cum funcționează un aeroport. Ajunși acolo, am fost întâmpinați de personalul aeroportului, care ne-a explicat regulile de siguranță și ne-a prezentat diferite zone importante. Cei mici au observat sala de așteptare, ghișeele și banda pentru bagaje. Un moment special a fost prezentarea mașinilor de intervenție. Personalul a făcut o demonstra­ție pentru copii, pornind sirenele și explicând detalii despre echipamentul de lucru folosit în timpul intervențiilor. Vizita la aeroport a fost o activitate educativă și recreativă, prin care copiii au învățat lucruri noi despre mijloacele de transport aerian și despre importanța respectării regulilor. Experiența i-a ajutat să își dezvolte curiozitatea, spiritul de observație și dorința de a învăța lucruri noi”, au explicat reprezentanții instituției.