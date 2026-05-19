O nouă colectare deșeuri textile în Baia Mare

În Baia Mare au fost amplasate recipientele pentru colectarea deșeurilor textile. Containerele vor fi retrase astăzi, după ora 17. Până atunci, însă, băimărenii au posibilitatea să lase deșeurile textile în punctele amenajate.

Locurile în care există amplasate containerele pentru depozitarea deșeurilor textile sunt următoarele: Forestierilor (igloo); Blidari (capăt); Mărășești intersecție cu Republicii; Vasile Alecsandri intersecție cu Plugarilor; Republicii (62-64); Melodiei (5); Jupiter; Serelor (platformă). Pot fi depozitate în recipientele amplasate următoarele tipuri de deșeuri textile: articole de îmbrăcăminte uzate (bluze, cămăși, jachete, sacouri, paltoane, tricouri, fuste, pantaloni etc.); perdele și draperii uzate, cearșafuri, fețe de perne și pături, resturi de material textil etc; încălțăminte. În Baia Mare ridicarea deșeurilor textile se va face lunar. Următoarea colectarea va fi în luna iunie. Recipienții vor fi însă amplasați în alte zone față de cele din această lună.