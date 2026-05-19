Săptămâna Siguranței Rutiere în Maramureș

În perioada 18-24 mai 2026, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Maramureș desfășoară activități preventive și acțiuni în trafic dedicate creșterii siguranței rutiere.

Demersul are drept scop creșterea gradului de disciplină rutieră și reducerea riscului de producere a accidentelor de circulație, prin informarea și responsabilizarea tuturor categoriilor de participanți la trafic.

Pe parcursul săptămânii, activitățile vor aborda, zilnic, teme specifice privind siguranța rutieră, după cum urmează:

19 mai – respectarea normelor de circulație de către motocicliști;

20 mai – respectarea normelor de circulație de către conducătorii de biciclete/trotinete electrice;

21 mai – respectarea normelor de circulație de către pietoni;

22 mai – prevenirea distragerii atenției la volan;

23 mai – combaterea consumului de alcool și substanțe interzise la volan;

24 mai – respectarea limitelor legale de viteză.