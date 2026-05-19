Schimb de experiență european pentru profesorii VET de la Liceul Tehnologic „George Barițiu” din Baia Mare

Doi profesori de discipline tehnologice de la Liceul Tehnologic „George Barițiu” Baia Mare au participat, în perioada 30.03.2026 – 03.04.2026, la o mobilitate în Portugalia, desfășurată în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2025-1-RO01-KA121-VET-000310691, pe care școala îl implementează în acest an școlar. Activitatea a inclus 40 de ore de job shadowing la Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM), unde cadrele didactice au avut oportunitatea de a observa activități practice de specialitate, de a face schimb de bune practici privind pregătirea elevilor și de a-și perfecționa metodele de predare-învățare prin integrarea instrumentelor digitale în disciplinele tehnologice, alături de profesori portughezi.

În cadrul întâlnirilor profesionale au fost prezentate aspecte legate de structura învățământului profesional din Portugalia și România, modalitățile de organizare a stagiilor de practică pentru elevi, precum și informații referitoare la curriculumul adaptat calificărilor pentru care cele două instituții pregătesc viitori specialiști.

Programul mobilității a fost completat de vizite tehnice la Institutul de Inginerie Mecanică (IDMEC), Centro de Formação Profissional da Industria Eletronica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias de Informação și compania Worten – Equipamentos Para O Lar S.A.. Cu acest prilej, profesorii au observat modul în care tehnologiile digitale inteligente sunt integrate în procesele de producție, au descoperit noutăți din domeniul automatizărilor industriale și au discutat despre rolul programării PLC (Programmable Logic Controller) în formarea cursanților VET din domeniul electronică și automatizări.

Pe lângă activitățile profesionale, participanții au avut ocazia să descopere obiective culturale, istorice și spirituale din Lisabona și împrejurimi, experiența contribuind atât la dezvoltarea profesională, cât și la consolidarea dimensiunii europene a educației.