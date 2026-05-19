Servicii de consiliere și informare pentru victimele violenței domestice

Direcția de Asistență Socială (DAS) Baia Mare vine în ajutorul persoanelor implicate în relații abuzive, sau care au fost expuse violenței în propriile familii, prin operaționalizarea Centrului de Consiliere pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice. Aici se oferă servicii de informare socială, consiliere psihologică și juridică.

”În cadrul ședințelor cu specialiștii centrului, persoanele care se confruntă cu violența sunt informate cu privire la serviciile destinate victimelor violenței domestice și intrafamiliale disponibile la nivelul comunității locale, la drepturile lor juridice – inclusiv cel de a solicita emiterea unui ordin de protecție atunci când siguranța și integritatea lor sunt în pericol – dar și la posibilitățile de acțiune pe care le au la dispoziție pentru a fi protejate. De asemenea, sunt ajutate să depășească dificultățile emoționale generate de violența la care au fost expuse, să-și recâștige stima de sine și să-și redobândească autonomia personală în afara mediului marcat de agresivitate”, au declarat oficialii DAS Baia Mare.

Fenomenul violenței domestice este unul larg răspândit, iar problematica violenței domestice și a violenței intrafamiliale este una gravă, de actualitate, având un impact puternic la nivel emoțional, social, economic, dar și fizic asupra persoanelor direct expuse. Adesea, victimele sunt prinse într-un cerc vicios din care simt că nu au scăpare.

”Frica de agresor și de faptul că acesta și-ar putea pune amenințările în practică, rușinea, lipsa unei rețele adecvate de sprijin, dificultățile financiare, absența unor alternative de locuire, temerile legate de «ce va spune lumea» și «cum mă voi descurca dacă plec», speranța că violențele vor înceta etc. sunt doar câteva dintre motivele care le împiedică pe victime să iasă din relațiile abuzive, rămânând «prizoniere» într-o viață de chin, teroare și incertitudine.

Pentru a «rupe cercul violenței», persoanele care se confruntă cu o astfel de situație au nevoie să fie ascultate fără a fi judecate sau învinovă­țite, să fie corect informate și îndrumate, să fie sprijinite pentru a-și recăpăta siguranța personală”, mai explică responsabilii DAS Baia Mare.

Serviciile de informare și consiliere pot fi accesate prin depunerea unei solicitări la sediul Serviciului Social Copil, Familie din Baia Mare, B-dul Republicii 70A, telefon 0262- 708453. Program de lucru: luni-miercuri, 8-16, joi, 8-17, vineri, 8-15.