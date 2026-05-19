Sighetul surprinde iar! Școala de Jocuri a primit finanțare europeană, continuă să încânte!

Asociația Școala de Jocuri din Sighetu Marmației implementează, începând cu 1 ianuarie 2026, proiectul internațional „Roots in Motion”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus.

Cu un grant de 34.387 euro, proiectul își propune să combată dependența de ecrane și sedentarismul în rândul tinerilor prin reconectarea lor cu natura, mișcarea și valorile culturale tradiționale. Activitatea principală a proiectului va reuni 40 de tineri (20 din România și 20 din Ungaria, cu vârste între 16 și 19 ani) – dintre care 20 cu oportunități reduse. Programul include zile dedicate sporturilor și jocurilor tradiționale: Țurca, Meta, Petanque și Tir cu arcul, drumeții și activități de conectare cu natura, ateliere de educație nonformală, teambuilding, competențe verzi și competențe digitale, sesiuni zilnice de reflecție și evaluare. „Suntem extrem de bucuroși că am obținut acest grant și că putem oferi tinerilor din Maramureș și Ungaria o experiență autentică de reconectare cu rădăcinile și cu ei înșiși. Roots in Motion este în același timp un schimb de tineret și o mișcare spre un stil de viață mai sănătos, mai activ și mai conștient”, a declarat Daniel Zapca, Președinte al Asociației Școala de Jocuri.Proiectul se va încheia pe 31 iulie 2026.