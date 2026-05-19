Tânăr cercetat după ce a condus un ATV neînmatriculat, fără permis

Polițiștii din Borșa efectuează cercetări în cazul unui tânăr de 26 de ani, depistat în timp ce conducea un ATV pe strada Văilor din localitate.

Incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de 17 mai, când polițiștii Compartimentului de Ordine Publică au oprit vehiculul pentru control.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, ATV-ul nu era înmatriculat, iar plăcuțele de înmatriculare montate pe vehicul aparțineau unui alt autovehicul.