Dialog cu motocicliștii din Baia Mare

În contextul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat, marți, 19 mai, o activitate preventiv-educativă dedicată motocicliștilor, menită să crească gradul de siguranță în trafic și să reducă riscul accidentelor rutiere.

La acțiune a participat și inspectorul șef, comisar-șef de poliție Daniel-Ovidiu Cătană, întâlnirea având ca scop creșterea gradului de conștientizare privind respectarea regulilor de circulație și prevenirea accidentelor rutiere în rândul conducătorilor de motociclete.

Polițiștii au discutat cu participanții despre conducerea preventivă în mediul urban, evitarea manevrelor riscante, cauzele frecvente ale accidentelor și importanța purtării echipamentului de protecție. De asemenea, pe parcursul zilei, au fost efectuate controale în trafic pentru verificarea respectării legislației rutiere de către motocicliști. Reprezentanții poliției au transmis și recomandări pentru șoferii de autoturisme, privind atenția sporită față de motocicliști și verificarea „unghiurilor moarte” în trafic.

Acțiunea a urmărit promovarea unui comportament responsabil și reducerea riscului de accidente rutiere.