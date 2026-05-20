Dosar penal şi amenzi la firme care desfășoară activități de dezmembrare vehicule și colectare fier vechi

Printr-un ordin al prefectului, o comisie mixtă alcătuită din reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu a desfășurat acțiuni de verificare pe raza localităților Leordina, Vișeu de Sus și Borșa, vizând modul de respectare a prevederilor legale de către agenții economici care au ca obiect de activitate dezmembrarea vehiculelor și colectarea fierului vechi. Membrii comisiei mixte de control au fost desemnaţi într-o şedinţă tehnică prezidată de prefectul judeţului Maramureş, Rudolf Stauder.

În urma controalelor efectuate, au fost constatate mai multe nereguli privind desfășurarea activităților desfășurate de către agenții economici. Echipele de control au dispus măsuri și recomandări pentru remedierea deficiențelor identificate, respectiv au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 19.000 de lei. În cadrul verificărilor au fost identificate mai multe echipamente și utilaje pentru care operatorii economici nu au prezentat autorizările sau verificările periodice obligatorii din punct de vedere ISCIR. În aceste cazuri, s-a dispus măsura opririi din func­țiune și a neutilizării utilajelor până la intrarea în legalitate. De asemenea, au fost dispuse măsuri temporare de suspendare a unor activități desfășurate fără autorizațiile prevăzute de legislația în vigoare, până la obținerea documentelor necesare. În urma constatărilor efectuate, a fost întocmit și un dosar penal, înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus. La finalul acțiunii de control a fost elaborat Raportul de control, transmis împreună cu documentele aferente întocmite de fiecare instituție participant la Ministerul Afacerilor Interne, a precizat prefectul Rudolf Stauder.