Educație rutieră pentru peste 100 de preșcolari din Baia Mare și Sighetu Marmației

Peste 100 de preșcolari din Baia Mare și Sighetu Marmației au participat la o activitate de educație rutieră organizată de polițiști, în cadrul căreia cei mici au fost testați cu privire la regulile de circulație și comportamentul corect în trafic.

Acțiunea a avut loc marți, 19 mai, și a urmărit consolidarea cunoștințelor privind siguranța rutieră, într-un mod adaptat vârstei copiilor, aceștia fiind încurajați să demonstreze că pot deveni participanți responsabili la trafic.

Atât cadrele didactice, cât și polițiștii au apreciat implicarea și nivelul de cunoștințe al preșcolarilor, toți copiii fiind recompensați pentru participare și încurajați să adopte în continuare un comportament preventiv în trafic.

Reprezentanții poliției rutiere recomandă părinților și profesorilor să continue activitățile de educație rutieră și să ofere copiilor exemple pozitive, contribuind astfel la creșterea siguranței în comunitate.