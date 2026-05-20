Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, “locul în care viitorul prinde contur prin oameni care cred în educație cu toată inima”

Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Baia Mare nu și-a deschis doar porțile în această primăvară, ci și-a deschis, la propriu, universul creativității, al tehnologiei și al visurilor pentru viitorii liceeni, iar cei care au trecut pe la standul nostru sau ne-au vizitat în cadrul Zilelor Porților Deschise au înțeles rapid un lucru: aici educația se trăiește cu entuziasm, culoare și mult suflet.

Totul a început la Târgul Ofertelor Educaționale, organizat de Primăria Municipiului Baia Mare în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Maramureș și Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în perioada 27–29 aprilie, în cadrul căruia standul liceului nostru a fost imposibil de trecut cu vederea: elegant, modern, digitalizat și plin de energie bună, un colț de viitor în care tehnologia s-a întâlnit cu emoția, iar informația cu inspirația. Vizitatorii au descoperit că Liceul Teoretic „Emil Racoviță” este acum o școală complet reabilitată prin investiția realizată de Primăria Baia Mare, în valoare de 45.669.176 lei, prin proiectul „Creșterea performanței energetice a unităților de în­vă­țământ din Baia Mare”. Cu săli moderne, mobilier ergonomic, laboratoare smart și echipamente digitale, liceul nostru arată exact așa cum trebuie să arate o școală a prezentului.

Dar adevărata magie a început atunci când elevii de clasa a VIII-a au descoperit oferta educațională pentru anul școlar 2026–2027:

• Profil real – Științe ale naturii: 1 clasă intensiv engleză – 28 de locuri și 3 clase – 84 de locuri;

• Matematică-informatică: 1 clasă intensiv engleză – 28 de locuri;

• Profil tehnic – Tehnician designer vestimentar: 1 clasă – 28 de locuri;

• Profil servicii: 1 cla­să – 28 de locuri.

Și pentru că generația de azi adoră experiențele interactive, simpla scanare a unui cod QR i-a transportat pe elevi direct în laboratoarele liceului, prin intermediul realității augmentate. Practic, câteva secunde au fost suficiente pentru a păși virtual într-o lume în care chimia, biologia, informatica, designul și turismul prind viață.

Un moment care a cucerit pe toată lumea a fost oglinda „Eu în viitor”. Acolo, elevii și-au scris profesiile la care visează: medic, designer, programator, antreprenor, influencer sau poate chiar profesor. O oglindă care nu reflecta doar chipuri, ci și speranțe, ambiții și începuturi de povești.

Iar dacă târgul a fost doar „teaser-ul”, atunci săptămâna 11–14.05.2026 a fost „blockbusterul” educațional al primăverii. În cadrul Zilei Porților Deschise, elevii de clasa a VIII-a au fost invitați la noi „acasă”, într-o aventură numită Treasure Hunt.

Și ce aventură!

În Laboratorul de chimie, participanții au devenit mici cercetători și au măsurat pH-ul substanțelor, încercând să descopere cine e „mai acid” și cine e „mai ba­zic”. În Laboratorul de biologie au recunoscut plante angiosperme prin jocuri interactive care au transformat botanica într-o provocare distractivă. În smart-lab-uri, culorile și emoțiile s-au întâlnit într-un joc al codurilor și al sentimentelor, iar în Laboratorul de design creativitatea a explodat: ținute vestimentare realizate din materiale reciclabile, schițe originale și multă imaginație. Poate unul dintre cele mai apreciate momente a fost în Laboratorul de turism, unde elevii au devenit influenceri pentru o zi și au descoperit destinații secrete, au rezolvat misiuni și au învățat cum se construiește o experiență de promovare înainte ca locul respectiv să devină „viral” pe Instagram.

Toată această energie, organizare și atmosferă specială au fost posibile datorită implicării extraordinare a Comisiei de promovare a imaginii liceului: dir. Tiță Anca, dir. adj. Verdeș Lăcrimioara, prof. Baciu Loredana, prof. Bonte Adriana, prof. Breban Mihaela, prof. Bud Cristina, prof. Cauni Tatiana, prof. Draghiș Adriana, prof. Hodiș Sorina, prof. Mândru Voichiţa, prof. Muntean Ra­reș, prof. Pop Bianca, prof. Pop Domițiana, prof. Timb Edina, prof. Tinc Luminiţa, inf. Supuran Richardo, președintele Consiliului Elevilor, Pleș Vasile – clasa a XI-a B, Țînță Emanuel-clasa a XI-a D, Hotea Daria-clasa a IX-a D și Blaga David-clasa a XII-a A. O echipă în adevăratul sens al cuvântului, care a demonstrat că, atunci când profesionalismul se întâl­nește cu pasiunea, rezultatul devine memorabil. Mulțumiri speciale se îndreaptă și către doamnele profesoare Muntean Maria și Trif Maria, care s-au oferit să conceapă activități aparte în cadrul Treasure Hunt și au adus acel „ingredient secret” care a transformat experiența într-una cu adevărat specială.

Prin urmare, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” nu este doar o școală: este locul în care viitorul începe cu un zâmbet, continuă cu o idee creativă și prinde contur prin oameni care cred în educație cu toată inima! Apreciere și felicitări tuturor pentru implicare, energie, creativitate și pentru faptul că au demonstrat, încă o dată, că școala poate fi un loc unde în­veți, descoperi, creezi și visezi frumos!

Prof. Adriana Draghiș