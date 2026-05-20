Lucrări de mântuială pe bulevardul Independenței din Baia Mare

Proiectul de reabilitare a bulevardului Independenței din Baia Mare este în plină derulare. Investiția, de zeci de milioane de euro fonduri europene, este atent monitorizată de autoritatea locală, beneficiara proiectului. Însă la ultima vizită în teren, primarul băimărean a rămas uimit de ce a găsit.

În aceste condiții, primăria a luat câteva măsuri drastice împotriva celor care și-au bătut joc de lucrul prestat: „Stimabilii care au montat bordurile din imagini au încercat probabil un soi de glumă, caz în care sper că au râs foarte bine și în drum spre casă, atunci când au aflat că nu mai au ce să caute pe șantierele municipiului Baia Mare. Spre deosebire de această firmă, subcontractată de constructorul care gestionează proiectul de reabilitare și modernizare a bulevardului Independenței, și care nu doar că plătește acum din buzunarul propriu remedierea acestei situații, dar va trebui să recupereze și timpul pierdut, eu nu glumesc când vine vorba de Baia Mare și de băimăreni.

Tuturor celor care și-au luat această responsabilitate de a executa și de a duce la bun sfârșit, calitativ și în timp util proiectele de dezvoltare ale orașului nostru, le-am transmis atât în privat, cât și public următorul mesaj: fie fac treabă, fie, dacă nu sunt în stare, pleacă acasă și îi lasă pe alții!”, a spus primarul Doru Dăncuș.

Vizați sunt și responsabilii din primărie cu supravegherea lucrărilor

Alesul local spune că nu vor scăpa nici angajații primăriei, desemnați să supravegheze îndeaproape execuția proiectului, dacă nu își fac treaba: „Mesajul este la fel de relevant și pentru colegii din primărie, responsabili cu supravegherea lucrărilor. Să nu se bazeze pe faptul că primarul e un singur om, are multe de făcut și n-are el cum să verifice dacă își fac treaba. Pentru că, vă promit, dacă e cazul îmi mut și biroul pe șantierele din oraș! Și mă asigur personal că fiecare proiect pentru care am adus sute de milioane de lei din fonduri europene și pentru care plătim alte sume importante din banii cetă­țenilor va fi realizat așa cum trebuie, cu respect față de băimăreni, de Baia Mare și, implicit, de banul public. Dar, în acest caz, vor merge și ei acasă, râzând sau nu, precum constructorul de astăzi”, a conchis primarul.