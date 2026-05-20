Prima organizare reală în turism, în Maramureș

Uitați de circuitele bisericilor de lemn, ori de inițiative bune, dar defuncte, în turismul rural. Am vorbit ani la rând de necesitatea unei organizări în turism, mai ales sus, în nord, unde e potențial imens. Iată primul pas…

OMDL „Munții Maramureșului” este prima organizație locală de management al destinației avizată oficial în județul Maramureș. A fost avizată oficial de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului prin Avizul nr. 42 din 13 mai 2026.Odată cu avizarea au fost aprobate Auditul Destinației, Strategia de Dezvoltare și Marketing Turistic 2026–2030 și Planul de Acțiuni, documente esențiale pentru dezvoltarea coordonată și profesionistă a turismului în Munții Maramureșului. Un aspect important al acestui demers este faptul că întreaga documentație strategică a fost realizată fără utilizarea fondurilor publice sau a unor finanțări private dedicate. OMDL „Munții Maramureșului” reunește într-un parteneriat funcțional administrațiile publice din Repedea, Bistra, Ruscova, Leordina și Moisei, alături de organizații din mediul asociativ, operatori economici și specialiști în dezvoltare turistică. Sperăm să vedem rezultate, cât de curând!