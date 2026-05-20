“Şincaiştii” au cucerit trofeul Festivalului Naţional de Film pentru Elevi

Echipa Colegiului Naţional “Gheorghe Şincai” din Baia Mare a cucerit premiul I şi trofeul Festivalului Național de Film pentru Elevi – FILMMIC 2026.

Tema actualei ediții, „Punte peste timp”, a inspirat participanții să exploreze legătura dintre trecut și prezent, dintre memorie și identitate, dar și modul în care arta vizuală poate construi dialog între generații. Organizatorii au subliniat că lucrările înscrise au evidențiat maturitate artistică, originalitate și o înțelegere profundă a limbajului cinematografic. În cadrul galei au fost acordate premii la patru secțiuni: fotografie, bandă desenată, spot publicitar și scurtmetraj, fiecare evidențiind creativitatea și diversitatea tinerilor participanți. Din juriu au făcut parte specialişti din cinematografie, inclusiv criticul de film, Irina Margareta Nistor.

Elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare s-au prezentat cu scurtmetrajul „Articolul 209” care porneşte de la povestea unui tânăr în vârstă de 18 ani, plictisit de viaţă. Acesta ajunge în trecut, moment în care ia contact cu ororile din vremea comunismului, ceea ce îl determină să înţeleagă cât de important e să trăieşti în libertate şi să te bucuri de prezent. Din echipa „şincaiştilor” au făcut parte elevi din clasa a XI-a: Alexandru Petrovai, Alex Sima, Ştefan Coţ, Codruţ Kerekes şi eleva Daniela Ciocian de la Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” din Baia Mare. De asemenea, Ştefan Coţ a obţinut premiul pentru cel mai bun actor. Ideea filmului aparţine profesoarei Adriana Meşter care a coordonat echipa liceenilor câştigători.

În cadrul festivalului, la secţiunea fotografie, Simina Coşan, de la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” din Baia Mare a obţinut premiul al III-lea. Eleva a fost coordonată de prof. Adriana Meşter.