Terenurile sportive și locurile de joacă din Fărcașa, deteriorate

În comuna Fărcașa s-au construit mai multe locuri de joacă și terenuri de sport pentru ca tinerii și copiii să își poată petrece timpul liber într-un mod sănătos și plăcut. Majoritatea celor care folosesc aceste baze sportive dau dovadă de respect și bun-simț, însă există și situații neplăcute.

Astfel, autoritățile locale constată deseori o serie de probleme la aceste obiective precum: plase rupte, mizerie lăsată pe terenuri, coji de semințe pe gazonul artificial, PET-uri și alte resturi abandonate. Stricăciunile provocate, intenționat sau accidental, necesită însă costuri pentru remediere. Un exemplu este terenul sintetic din Buzești, unde o echipă de muncitori a intervenit pentru înlocuirea plasei deteriorate și pentru efectuarea lucrărilor necesare de reparații. La fel și la cel din Tămaia de la baza sportivă. De asemenea, atât la terenul sintetic, cât și la parcul de joacă de la „Podul din Vale” – Fărcașa, se adună uneori resturi aruncate. „Primăria a cheltuit bani serioși pentru aceste investiții dedicate comunității, de aceea facem un apel către toți cetățenii să respecte și să întrețină ceea ce s-a realizat pentru binele nostru, al tuturor. Curățenia și respectul față de bunurile comune depind de fiecare dintre noi”, este îndemnul autorităților locale. (informatii facebook comuna farcasa maramures)