La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, programul de vizită pentru pacienții internați va fi de luni până vineri, între orele 15-18, iar în zilele de sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 12-18.
Durata maximă a vizitei este de 15 minute. Este permis un singur vizitator/pacient. La Terapie Intensivă, programul va fi zilnic, între orele 12-13 şi 16-17. Durata maximă a vizitei este de 10 minute. Şi aici este permis un singur vizitator/pacient.
Un nou program de vizită la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”
