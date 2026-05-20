Un nou program de vizită la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș”

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, programul de vizită pentru pacienții internați va fi de luni până vineri, între orele 15-18, iar în zilele de sâmbătă şi duminică, în intervalul orar 12-18.

Durata maximă a vizitei este de 15 minute. Este permis un singur vizitator/pacient. La Terapie Intensivă, programul va fi zilnic, între orele 12-13 şi 16-17. Durata maximă a vizitei este de 10 minute. Şi aici este permis un singur vizitator/pacient.